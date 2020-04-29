Названа новая глобальная угроза 2020 года
Американские ученые сделали прогноз климатических изменения на 2020 год. Названа новая глобальная угроза, которая затронет всех жителей планеты.
Согласно данным исследования, 2020 год станет самым жарким за всю историю наблюдений. Вероятность глобального увеличения средней температуры на Земле составляет 75 процентов, поэтому человечеству стоит готовиться к новым катаклизмам. Главная причина кардинального изменения климата – отсутствие контроля над количеством выбросов углекислого газа. В январе в арктических регионах выпало рекордно мало осадков, что приведет к дисбалансу средней температуры на Земле.
Единственный способ предотвратить дальнейшее изменение климата – ввести строгий контроль над выбросами углекислого газа, который создает на планете парниковый эффект. В противном случае человечество ждут глобальные катаклизмы и аномальная жара.
Согласно данным исследования, 2020 год станет самым жарким за всю историю наблюдений. Вероятность глобального увеличения средней температуры на Земле составляет 75 процентов, поэтому человечеству стоит готовиться к новым катаклизмам. Главная причина кардинального изменения климата – отсутствие контроля над количеством выбросов углекислого газа. В январе в арктических регионах выпало рекордно мало осадков, что приведет к дисбалансу средней температуры на Земле.
Единственный способ предотвратить дальнейшее изменение климата – ввести строгий контроль над выбросами углекислого газа, который создает на планете парниковый эффект. В противном случае человечество ждут глобальные катаклизмы и аномальная жара.
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:38