Пушков: Россия выходит на плато по коронавирусу

«После плато в РФ будет снижение количества случаев заражения. Такой же сценарий был в Италии и Испании, но у них смертность достигала критических значений. Нам же удалось ее миновать. За последние пять дней количество новых заражений не выходило за пределы 6,4 тысячи. Это еще один фактор, доказывающий приближение к плато», - рассказал Пушков.



