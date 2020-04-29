Пушков: Россия выходит на плато по коронавирусу
Алексей Пушков заявил, что Россия постепенно выходит на плато по заболеваемости коронавирусом. На своей странице в Twitter сенатор рассказал о снижении тенденции к росту количества новых случаев заражения.
Дмитрий Песков, являющийся пресс-секретарем президента, заявил, что ожидает выход России на плато по количеству зараженных коронавирусом в середине мая. Подобные прогнозы сделали и многие другие специалисты. После пика заболеваемость в России должна будет пойти на спад, а количество выздоровевших – увеличиваться.
Владимир Путин в ходе совещания с руководителями профильных ведомств и российских регионов заявил, что «выходные», которые должны были закончиться 30 апреля, продлены до 11 мая включительно. По словам президента, даже после пика заболеваемости жители РФ должны продолжать соблюдать санитарные нормы и не допустить новую вспышку COVID-19.
«После плато в РФ будет снижение количества случаев заражения. Такой же сценарий был в Италии и Испании, но у них смертность достигала критических значений. Нам же удалось ее миновать. За последние пять дней количество новых заражений не выходило за пределы 6,4 тысячи. Это еще один фактор, доказывающий приближение к плато», - рассказал Пушков.
Дмитрий Песков, являющийся пресс-секретарем президента, заявил, что ожидает выход России на плато по количеству зараженных коронавирусом в середине мая. Подобные прогнозы сделали и многие другие специалисты. После пика заболеваемость в России должна будет пойти на спад, а количество выздоровевших – увеличиваться.
Владимир Путин в ходе совещания с руководителями профильных ведомств и российских регионов заявил, что «выходные», которые должны были закончиться 30 апреля, продлены до 11 мая включительно. По словам президента, даже после пика заболеваемости жители РФ должны продолжать соблюдать санитарные нормы и не допустить новую вспышку COVID-19.
Общество / Главные новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 08:52