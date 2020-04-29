Степан Меньщиков о богатстве супруги: «Перечислять ее активы я не стану, чтобы у некоторых ее голова не лопнула от зависти»

Многих подписчиков Степана Меньщикова в соцсети Instagram долгое время интересовали отношения кумира со своей женой Ангелиной. Известно, что беременная супруга составила компанию шоумену во время съемок программы «Дом-2». Знаменитость говорит, что его возлюбленная смогла к 39 годам достигнуть «таких профессиональных и материальных высот, о которых её ровесницы могут только мечтать». По словам Меньщикова, подобный успех пришел в её жизнь благодаря «железному складу характера» и «прагматичному складу ума».Единственной слабостью бизнесвумен, по признанию блогера, является любовь к своему избраннику. Он также похвастался финансовым состоянием спутницы жизни: «Перечислять ее активы я сознательно не стану, чтобы у некоторых ее недоброжелателей голова не лопнула от зависти». Стоит отметить, что Ангелина Меньщикова недавно стала бабушкой: старшая дочь Ольга родила ей внучку. Кроме того, у предпринимательницы есть вторая дочь Карина.