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Степан Меньщиков о богатстве супруги: «Перечислять ее активы я не стану, чтобы у некоторых ее голова не лопнула от зависти»

Степан Меньщиков сейчас находится на Сейшельских островах ввиду пандемии коронавирусной инфекции. Звезда телепроекта «Дом-2» недавно поделился подробностями о своей личной жизни и похвастался богатой супругой.

Многих подписчиков Степана Меньщикова в соцсети Instagram долгое время интересовали отношения кумира со своей женой Ангелиной. Известно, что беременная супруга составила компанию шоумену во время съемок программы «Дом-2». Знаменитость говорит, что его возлюбленная смогла к 39 годам достигнуть «таких профессиональных и материальных высот, о которых её ровесницы могут только мечтать». По словам Меньщикова, подобный успех пришел в её жизнь благодаря «железному складу характера» и «прагматичному складу ума».

Единственной слабостью бизнесвумен, по признанию блогера, является любовь к своему избраннику. Он также похвастался финансовым состоянием спутницы жизни: «Перечислять ее активы я сознательно не стану, чтобы у некоторых ее недоброжелателей голова не лопнула от зависти». Стоит отметить, что Ангелина Меньщикова недавно стала бабушкой: старшая дочь Ольга родила ей внучку. Кроме того, у предпринимательницы есть вторая дочь Карина.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:46

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