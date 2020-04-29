Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

«Даже если пик придется на середину мая, после него все равно необходимо соблюдать правила самоизоляции и стараться не выходить из дома. Мы должны сберечь всех родственников престарелого возраста», - отметил Ведяхин.





Зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью для «РИА Новости» сообщил, что специалистам удалось просчитать несколько сценариев развития эпидемии. В первом пик в Москве должен наступить немного раньше. Сама арифметическая модель для расчетов была создана на основе GLEAM, разработкой которого занимался Северо-Восточный университет Бостона.Владимир Путин в ходе совещания с губернаторами и представителями профильных ведомств заявил, что России удалось замедлить темпы распространения эпидемии, но она еще не достигла своего пика. По словам президента, сейчас «риски заразиться выходят на самую высокую планку», из-за чего важно соблюдать самоизоляцию и проконтролировать исполнение санитарных норм. Также Путин продлил «майские выходные» до 11 мая включительно.