АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: COVID-19 может вызывать потенциально смертельные воспалительные процессы у…
EUR 80.77 USD 74.57
Курс валют на 29.04.2020

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Сбербанк на основе искусственного интеллекта построил модель, способную предсказать сроки пика эпидемии коронавируса в России. Согласно уже обработанной информации, он может прийтись на первую декаду мая.
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью для «РИА Новости» сообщил, что специалистам удалось просчитать несколько сценариев развития эпидемии. В первом пик в Москве должен наступить немного раньше. Сама арифметическая модель для расчетов была создана на основе GLEAM, разработкой которого занимался Северо-Восточный университет Бостона.
«Даже если пик придется на середину мая, после него все равно необходимо соблюдать правила самоизоляции и стараться не выходить из дома. Мы должны сберечь всех родственников престарелого возраста», - отметил Ведяхин.

Владимир Путин в ходе совещания с губернаторами и представителями профильных ведомств заявил, что России удалось замедлить темпы распространения эпидемии, но она еще не достигла своего пика. По словам президента, сейчас «риски заразиться выходят на самую высокую планку», из-за чего важно соблюдать самоизоляцию и проконтролировать исполнение санитарных норм. Также Путин продлил «майские выходные» до 11 мая включительно.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:03

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Microsoft оформила патент на технологию майнинга с помощью мозговых…
"Их с Петросяном не развенчали": Представитель Степаненко высказался о ее…
В Сети появились фото обновленного Kia…
Айза Анохина показала поклонникам свой внешний вид после пластической…
Эксперты назвали полезные, но малоизвестные автомобильные…
Актриса Мария Андреева призналась, что успокаивает маленького сына…
Денис Мантуров рассказал об отраслях, страдающих от…
Названа новая глобальная угроза 2020…
СМИ выяснили, сколько денег потеряет Регина Тодоренко после высказывания о…
Рассекречено название Geely GY11 для…
В работе соцсети Instagram произошел крупный…
Реставраторы из Новосибирска восстановили уникальный истребитель…
Ученые: COVID-19 может вызывать потенциально смертельные воспалительные процессы у…
В МЧС России назвали наиболее пожароопасные регионы…
Ученые нашли общие геномные последовательности у смертельно опасных…
Сергей Жигунов живет в усадьбе с копией Анастасии…
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в…
«Викинг 2»: Михаил Полицеймако строит дом после рождения 3-й…
Пушков: Россия выходит на плато по…
В Бразилии внедрили систему компьютерного зрения для удаленной диагностики…
Степан Меньщиков о богатстве супруги: «Перечислять ее активы я не стану, чтобы у некоторых ее голова не лопнула от…
В Минздраве объяснили небольшое количество заражений COVID-19 в…
Дарья Мороз нашла новую любовь после развода с Константином…
Новый Volkswagen T-Roc R получил 300-сильный…
Эксперт «Финшока» Лолла Кириллова советует россиянам записывать разговор с…
Популярная модель Джиджи Хадид ждет ребенка от Зейна…
Ученые раскрыли загадку картины Вермеера «Девушка с жемчужной…
Анфиса Чехова вступилась за Регину Тодоренко и рассказала, как стала жертвой домашнего…
Просмотреть все новости