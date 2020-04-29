В Минздраве объяснили небольшое количество заражений COVID-19 в России





Эксперты пришли к выводу, что большая площадь России способствует рассредоточенности населения, что снижает риски контакта с инфицированным человеком. Также сдерживанию коронавируса содействует меньшее число туристических поездок и высокий охват прививок БЦЖ. Последнюю оценивают как фактор, повышающий иммунитет против коронавируса. В докладе отмечается низкая мобильность населения по сравнению с жителями стран Европы. Специалисты назвали принятые властями меры по сдерживанию пандемии эффективными.В ЦНИИ считают, что количество больных удается снижать благодаря существующей мощности и оснащенности стационаров. При этом перепрофилирование и строительство новых инфекционных отделений помогает эффективно отвечать на рост заболеваемости.