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Дарья Мороз нашла новую любовь после развода с Константином Богомоловым

В микроблоге Instagram во время прямого эфира Агата Муцениеце пообщалась с Дарьей Мороз. Звезда проекта «Танцы со звездами» и сериала «Содержанки» призналась, что после развода с режиссером Константином Богомоловым встретила новую любовь.
Дарья Мороз нашла новую любовь после развода с Константином Богомоловым

Дарья Мороз рада, что сейчас в ее жизни есть танцевальный проект. Во время самоизоляции именно участие в «Танцах со звездами» помогает ей справляться с раздражением и апатией. Экс-супруга Богомолова отметила, что все-таки на карантине хочется «быть в балансе». В этом начинании ее поддержала 9-летняя дочь Анна. Режиссер пока не комментирует участие бывшей жены в танцевальном проекте. Дочь пока живет с ним из-за занятости Дарьи Мороз. Как отметила актриса, супруг Ксении Собчак является ответственным отцом и тщательно следит за тем, чтобы Анна выполняла все школьные задания.

В разговоре с Агатой Муцениеце звезда «Содержанок» отметила, что у нее есть личная жизнь, но пока она не готова ее афишировать. По мнению Дарьи Мороз, не следует на всеобщее обозрение выставлять свои чувства.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:35

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