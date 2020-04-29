Дарья Мороз нашла новую любовь после развода с Константином Богомоловым

Дарья Мороз рада, что сейчас в ее жизни есть танцевальный проект. Во время самоизоляции именно участие в «Танцах со звездами» помогает ей справляться с раздражением и апатией. Экс-супруга Богомолова отметила, что все-таки на карантине хочется «быть в балансе». В этом начинании ее поддержала 9-летняя дочь Анна. Режиссер пока не комментирует участие бывшей жены в танцевальном проекте. Дочь пока живет с ним из-за занятости Дарьи Мороз. Как отметила актриса, супруг Ксении Собчак является ответственным отцом и тщательно следит за тем, чтобы Анна выполняла все школьные задания.В разговоре с Агатой Муцениеце звезда «Содержанок» отметила, что у нее есть личная жизнь, но пока она не готова ее афишировать. По мнению Дарьи Мороз, не следует на всеобщее обозрение выставлять свои чувства.