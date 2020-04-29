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Новый Volkswagen T-Roc R получил 300-сильный двигатель

Новый Volkswagen T-Roc R будет представлен в Индии. Транспортное средство получило 300-сильный двигатель, который позволит разгоняться до сотни всего за 4,8 секунды.
Новый Volkswagen T-Roc R получил 300-сильный двигатель

Кроссовер Volkswagen T-Roc R оборудован 2,0-литровым бензиновым силовым агрегатом TSI мощностью 300 «лошадок», который работает в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач DSG с двойным сцеплением. Максимальная скорость машины ограничена электроникой на отметке 250 километров в час. Транспортное средство имеет адаптивное шасси, что позволяет его настроить под любые условия и предпочтения. Рулевое управление в автоматическом режиме подстраивается под выбранный режим, поэтому водитель получит максимум удовольствия от поездки на Volkswagen T-Roc R.

Согласно предварительной информации, кроссовер поступит на рынок Индии в 2021 году. Начальная стоимость Volkswagen T-Roc R составит примерно 40 тысяч долларов.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:25

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