Новый Volkswagen T-Roc R получил 300-сильный двигатель





Кроссовер Volkswagen T-Roc R оборудован 2,0-литровым бензиновым силовым агрегатом TSI мощностью 300 «лошадок», который работает в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач DSG с двойным сцеплением. Максимальная скорость машины ограничена электроникой на отметке 250 километров в час. Транспортное средство имеет адаптивное шасси, что позволяет его настроить под любые условия и предпочтения. Рулевое управление в автоматическом режиме подстраивается под выбранный режим, поэтому водитель получит максимум удовольствия от поездки на Volkswagen T-Roc R.Согласно предварительной информации, кроссовер поступит на рынок Индии в 2021 году. Начальная стоимость Volkswagen T-Roc R составит примерно 40 тысяч долларов.