Ученые раскрыли загадку картины Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой»





Международная группа специалистов под руководством голландской галереи Маурицхёйс обнародовали результаты годового исследования полотна «Девушка с жемчужной сережкой». Ученые выяснили, что задний фон картины на самом деле был не темнотой: Ян Вермеер рисовал девушку перед зеленой тканью, которая утратила оттенок в результате физических и химических изменений краски. Рентген и изучение под микроскопом подтвердили догадку искусствоведов о том, что изначально героиня произведения была написана с ресницами, которые пропали с течением времени.«Нам удалось многое узнать о материалах и методах Вермеера. Но мы до сих пор не знаем точно, кто эта девушка», - сообщила автор проекта Эбби Вандивере. Оказалось, что голландский художник предпочитал использовать материалы из Центральной и Северной Америки, Англии и Азии. Удивительным также является щедрое использование ультрамарина для создания повязки и накидки. На подобную процедуру уходило много времени и сил, а лазурит в XVII веке стоил дороже золота. Экспертам удалось изучить нынешнее состояние картины, что позволит следить за переменами в будущем.