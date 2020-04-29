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Ученые раскрыли загадку картины Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой»

Личность натурщицы, позировавшей для картины Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой», долгое время оставалась покрытой тайной. Недавнее исследование голландских ученых позволило приблизиться к раскрытию 355-летней загадки.

Международная группа специалистов под руководством голландской галереи Маурицхёйс обнародовали результаты годового исследования полотна «Девушка с жемчужной сережкой». Ученые выяснили, что задний фон картины на самом деле был не темнотой: Ян Вермеер рисовал девушку перед зеленой тканью, которая утратила оттенок в результате физических и химических изменений краски. Рентген и изучение под микроскопом подтвердили догадку искусствоведов о том, что изначально героиня произведения была написана с ресницами, которые пропали с течением времени.

«Нам удалось многое узнать о материалах и методах Вермеера. Но мы до сих пор не знаем точно, кто эта девушка», - сообщила автор проекта Эбби Вандивере. Оказалось, что голландский художник предпочитал использовать материалы из Центральной и Северной Америки, Англии и Азии. Удивительным также является щедрое использование ультрамарина для создания повязки и накидки. На подобную процедуру уходило много времени и сил, а лазурит в XVII веке стоил дороже золота. Экспертам удалось изучить нынешнее состояние картины, что позволит следить за переменами в будущем.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:13

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