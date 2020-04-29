Популярная модель Джиджи Хадид ждет ребенка от Зейна Малика





Джиджи Хадид в данное время пребывает вместе со своим бойфрендом на самоизоляции на ранчо ее родителей в Пенсильвании. Срок беременности составляет около 20 недель. Для обоих возлюбленных малыш станет первым наследником, и члены их семей очень рады такому событию. Пока отсутствует информация о поле ребенка. Модель начала встречаться с экс-участником коллектива One Direction в ноябре 2015 года. В 2018 году возлюбленные расстались, но в декабре 2019 года воссоединились снова, сообщает Super.У модели есть палестинские корни, и ее настоящим именем является Джелена Нура Хадид. 23 апреля она отпраздновала свое 25-летие.