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Популярная модель Джиджи Хадид ждет ребенка от Зейна Малика

Популярная модель Джиджи Хадид ждет ребенка. Отцом будущего наследника является возлюбленный манекенщицы Зейн Малик.
Популярная модель Джиджи Хадид ждет ребенка от Зейна Малика

Джиджи Хадид в данное время пребывает вместе со своим бойфрендом на самоизоляции на ранчо ее родителей в Пенсильвании. Срок беременности составляет около 20 недель. Для обоих возлюбленных малыш станет первым наследником, и члены их семей очень рады такому событию. Пока отсутствует информация о поле ребенка. Модель начала встречаться с экс-участником коллектива One Direction в ноябре 2015 года. В 2018 году возлюбленные расстались, но в декабре 2019 года воссоединились снова, сообщает Super.

У модели есть палестинские корни, и ее настоящим именем является Джелена Нура Хадид. 23 апреля она отпраздновала свое 25-летие.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 08:16

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