Анфиса Чехова вступилась за Регину Тодоренко и рассказала, как стала жертвой домашнего насилия

Анфиса Чехова призналась, что 18 лет попала в травмпункт со сломанным носом, порванной барабанной перепонкой и “сплошным синяком” на лице. Это произошло после того, как она решила уйти от пьющего мужчины, который в тот момент находился в нетрезвом состоянии. Как отметила телеведущая, медсестра, снимающая побои, обвинила Анфису Чехову в том, что она “сама напросилась”. Телеведущая считает, что примерно такую же фразу сказала Регина Тодоренко. Однако она совершенно не понимает, почему у ее коллеги забрали награду “Женщина года”, если вручали ее не за умение грамотно выражать свои мысли и психологическую зрелость, а за обаяние и веселый нрав.Анфиса Чехова пришла к выводу, что до сих пор общество судит жертв насилия, а не тех, кто распустил руки. После произошедшего с ней 18 лет назад она начала совершенно новую жизнь и благодарна бывшему за тот “жестокий момент”, который помог ей сделать переоценку. Телеведущая посоветовала поклонникам научиться состраданию и объединяться “за любовь”, раскритиковав методы, направленные на Регину Тодоренко.