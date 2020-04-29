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Эксперты: В условиях пандемии коронавируса злоумышленники нашли новые способы обмана

Во время пандемии люди вынуждены ограничивать себя во многом. В связи с этим активизировалось большое количество мошенников, которые используют сложившуюся ситуацию в свою пользу.

Согласно статистике, за апрель в столице России зарегистрировано в три раза больше случаев мошенничества, чем в предыдущем месяце. Эксперты предупреждают, что в условиях пандемии коронавируса злоумышленники нашли новые способы обмана. В первую очередь следует обращать внимание на лиц, которые просят пожертвовать на благотворительность, поскольку в большинстве случаев это простые мошенники. Также активизировались банковские махинации. Люди сейчас сидят дома и тратят свои сбережения. Злоумышленники сообщают жертве о «блокировке счета», «срочном денежном переводе» или «каких то бонусах» и просят предоставить конфиденциальную информацию, чтобы подтвердить операцию. Эксперты настоятельно просят никогда этого не делать. Сотрудники банка в телефонном режиме не могут требовать подобных данных, поэтому, только услышав подобные вопросы, следует сразу положить трубку. Не стоит даже пробовать поговорить с мошенниками, поскольку они владеют техниками убеждения, и человек может неосознанно предоставить всю информацию.


Также сейчас появилось много «волонтеров», которые делают дезинфекцию квартиры или помогают сходить в магазин за продуктами, а некоторые даже продают «чудо-средство» от коронавируса. Во время пандемии коронавируса преступники быстро приспособились, поэтому и простым гражданам следует быть намного внимательнее, чтобы избежать проблем и потери денежных средств. Если все же избежать ловушки не получилось, необходимо незамедлительно сообщить в правоохранительные органы, сообщает РТ.

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Общество
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:02

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