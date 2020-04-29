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Автошпионы запечатлели тесты будущего BMW iNext в снегах Швеции

Компания BMW хочет выйти на рынок электрокроссоверов премиум-класса с помощью новой разработки iNext. Автошпионы запечатлели тесты будущего паркетника в снегах Швеции.
Автошпионы запечатлели тесты будущего BMW iNext в снегах Швеции

Бренд на данный момент сосредоточил все свои силы на электрическом кроссовере. Как отметили авторы снимков, на заснеженном полигоне BMW тестировали тонкую настройку, которая касается системы помощи водителю. Автомобиль был в камуфляже, поэтому о том, что это электрокар, свидетельствовала только надпись «Электрическое испытательное авто». Внешний вид BMW iNext от кроссоверов компании в значительной степени отличаться не будет.

Основные технические характеристики новинки разработчик не раскрывает. Сообщается, что на одном заряде электрический кроссовер сможет проехать до 600 километров. Эксперты считают, что производитель установит на паркетник различные силовые агрегаты. При этом, ставка будет сделана не на максимальную дистанцию пробега, а на производительность новинки. Автолюбители оценят функцию, которая предусматривает электронное затемнение не только люка, но и боковых стекол.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:55

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