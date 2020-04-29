К выходу готовится смартфон Meizu 17T





Meizu 17T станет преемником модели 16T, которая была выпущена в прошлом году. Предполагается, что девайс окажется представлен вместе с Meizu 17 и 17 Pro на специальном мероприятии, запланированном на 8 мая. На торговой площадке JD.com можно стать в очередь, чтобы среди первых оформить предзаказ на гаджет. На портале не раскрываются технические характеристики, но уже известно, что аппарат получит поддержку 5G-сетей. На странице присутствуют изображения Meizu 17, поэтому специалистам не удалось оценить дизайн Meizu 17T. Однако некоторые предположили, что новинки могут иметь идентичные решения.Смартфон Meizu 16T в свое время отличался крупным дисплеем и батареей повышенной емкости, по сравнению с Meizu 16s и Meizu 16 Pro. В связи с этим в Сети предположили, что Meizu 17T станет улучшенной версией базовой модели. Предполагается, что новинку оснастят процессором Snapdragon 865, а также четырехмодульной камерой.