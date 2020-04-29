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Григорий Лепс находится в непростом положении из-за коронавируса

Григорий Лепс, как и все остальные звезды, долгое время сидит без работы из-за пандемии коронавируса. Певец признался, что находится в непростом положении, но старается не унывать и жить на сэкономленные деньги.
Григорий Лепс находится в непростом положении из-за коронавируса

Пандемия коронавируса внесла изменение в жизни многих людей. Даже знаменитости вынуждены соблюдать режим самоизоляции, чтобы не распространять и не заразиться недугом. Григорий Лепс рассказал своим поклонникам о проблемах, которые он сейчас переживает. Оказывается, певец находится в достаточно непростом положении, поскольку все концерты и мероприятия были отменены. Прибыль за последний месяц почти нулевая, что приносит определенное трудности. Все же артисту пока хватает на жизнь. Григорий Лепс живет на сэкономленные деньги, поэтому не жалуется на сложившуюся ситуацию.

Кроме этого артист рассказал, что в последнее время ему часто начали звонить мошенники и просить деньги на какие-то благотворительные фонды. Лепс призвал всех быть внимательнее и не верить подобным просьбам. Артист всегда жертвует на благотворительность только проверенным фондам или больницам, поскольку существует много желающих воспользоваться добротой людей, особенно в столь сложное время.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 07:36

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