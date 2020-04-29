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«На карантине все чисто»: Мадонна в откровенном наряде помыла пол

Мадонна во время карантина помыла пол, чем привела поклонников в восторг. В новой публикации в Instagram певица запечатлена в провокационном наряде.
«На карантине все чисто»: Мадонна в откровенном наряде помыла пол

В кадре голливудская звезда позировала перед камерой в облегающем мини-платье черного цвета с глубоким декольте. Именно в таком наряде артистка решила эффектно помыть пол. Подписчики увидели кумира стоящей на коленях в желтых хозяйственных перчатках с тряпкой в руках. Под постом Мадонна написала, что в период карантина «все чисто» и предложила зрителю расслабиться. При этом сюжет состоит из ряда черно-белых фотографий.

Фолловеры остались под впечатлением от увиденных снимков, отметив в комментариях сексуальность знаменитости. Кто-то из юзеров написал, что даже мечтать не мог о лучшей самоизоляции. Кроме этого, в подписи к публикации свои отзывы оставили российские подписчики. Интернет-пользователи с иронией высказывались, что наконец-то Мадонна «делом занялась», и призвали ее мыть полы с хлоркой.

Не обошлось и без хейтеров, раскритиковавших исполнительницу за разврат. Они попросили певицу взяться за голову и «нести в массы свет, добро, любовь, спорт и все доброжелательное».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 07:27

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