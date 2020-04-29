Представитель Совфеда Валерий Рязанский назвал возможный срок снятия ограничений из-за коронавируса
К концу мая россияне могут рассчитывать на смягчения карантинных мер, введенных из-за коронавируса в России. Об этом заявил представитель Совфеда Валерий Рязанский.
Политик в рамках беседы с RT подчеркнул, что режим ограничений должен строго соблюдаться, поскольку статистика остается “плавающей”. Он передал слова Владимира Путина о том, что пик заболевания еще не пройден, в связи с чем нужно подготовиться к разным вариантам. Таким образом режим повышенной готовности не будет ослабляться. Представитель Совфеда предполагает, что уже к концу мая можно ожидать смягчение карантина.
Недавно Владимир Путин продлил нерабочие дни в стране до 8 числа следующего месяца. Таким образом данный период продолжится до 11 мая, если учитывать выходные.
Политик в рамках беседы с RT подчеркнул, что режим ограничений должен строго соблюдаться, поскольку статистика остается “плавающей”. Он передал слова Владимира Путина о том, что пик заболевания еще не пройден, в связи с чем нужно подготовиться к разным вариантам. Таким образом режим повышенной готовности не будет ослабляться. Представитель Совфеда предполагает, что уже к концу мая можно ожидать смягчение карантина.
Недавно Владимир Путин продлил нерабочие дни в стране до 8 числа следующего месяца. Таким образом данный период продолжится до 11 мая, если учитывать выходные.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:19