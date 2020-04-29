Как развиваются ателье по пошиву одежды в период самоизоляции
Самоизоляция заставила многие предприятия малого и среднего бизнеса приспосабливаться к изменившимся условиям работы. Есть отрасли, деятельность которых можно легко и без потерь перенести в онлайн, и некоторые от этого только выиграют. Но как быть ателье по пошиву одежды, как им перенести в интернет примерки и общение портного с клиентом?
Команда бутик – ателье Mastersuit нашла выход из сложившейся ситуации. Сегодня предприятие предложило такую уникальную услугу как онлайн примерка костюма. В приложении, которое выпустили в Mastersuit, можно онлайн примерить костюм, оформить и оплатить заказ, записаться на визит в ателье или на посещение портного. Специалисты бутик-ателье будут оказывать помощь на всех этапах конструирования будущего костюма, начиная от подбора фасона, заканчивая выбором пуговиц и карманов. Самоизоляция не повод выглядеть не модно или терять свою индивидуальность в одежде.
«Самоизоляция закончится, и мы снова будем радоваться каждому мгновению, проведенному с друзьями, партнерами, коллегами за обедом в любимом ресторане, за просмотром новой театральной постановки в приятной компании. Неважно «где», важно «с кем». И от того, как мы будем выглядеть, во многом зависит наша уверенность в себе, наши дальнейшие проекты, качество нашего будущего. Именно поэтому в такое сложное время мы предлагаем уже сейчас позаботиться о своем стиле и воспользоваться онлайн-возможностями ателье», – рассказала в интервью сетевому изданию «Цензуры.Нет» учредитель Mastersuit Алена Лейнер.
Команда бутик – ателье Mastersuit нашла выход из сложившейся ситуации. Сегодня предприятие предложило такую уникальную услугу как онлайн примерка костюма. В приложении, которое выпустили в Mastersuit, можно онлайн примерить костюм, оформить и оплатить заказ, записаться на визит в ателье или на посещение портного. Специалисты бутик-ателье будут оказывать помощь на всех этапах конструирования будущего костюма, начиная от подбора фасона, заканчивая выбором пуговиц и карманов. Самоизоляция не повод выглядеть не модно или терять свою индивидуальность в одежде.
«Самоизоляция закончится, и мы снова будем радоваться каждому мгновению, проведенному с друзьями, партнерами, коллегами за обедом в любимом ресторане, за просмотром новой театральной постановки в приятной компании. Неважно «где», важно «с кем». И от того, как мы будем выглядеть, во многом зависит наша уверенность в себе, наши дальнейшие проекты, качество нашего будущего. Именно поэтому в такое сложное время мы предлагаем уже сейчас позаботиться о своем стиле и воспользоваться онлайн-возможностями ателье», – рассказала в интервью сетевому изданию «Цензуры.Нет» учредитель Mastersuit Алена Лейнер.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 06:53