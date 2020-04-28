«Он стал раздражительным»: Валерия пожаловалась на агрессивное поведение Пригожина





По словам звезды шоу-бизнеса, ей тяжело находиться взаперти во время карантина. Супруги редко выходят из квартиры и ждут завершения этой ситуации. Валерия рассказала, что режим социального дистанцирования негативно влияет на продюсера. Как считает Валерия, ее избраннику не хватает пространства для выплескивания негативной энергии. Тем не менее у артистки имеется решение проблемы с поведением мужа. Она считает, что во избежание ссор следует весь день посвятить своим делам и не пересекаться друг с другом. По мнению знаменитости, она будет видеть Пригожина по вечерам, чтобы смотреть с ним фильмы.За время самоизоляции исполнительница и бизнесмен успели посмотреть сериал под названием «Чужестранка». Теперь Валерия хочет отправиться в Шотландию, где снимали фильм. Несмотря на карантин, певица занимается спортом. Она даже хотела создать в Instagram курс по упражнениям, но некому снимать ролики. Пригожин занят своими делами, а устанавливать камеру на штатив артистка не хочет.