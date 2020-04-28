Полина Гагарина в пуховом комбинезоне и уггах посадила дерево в честь деда

Наставница «Голос. Дети» поддержала проект «Сад памяти», который создали в память о героях ВОВ. Полина Гагарина рассказала, что ее дед по линии матери воевал на территории Чехословакии и Восточной Пруссии, а также принимал участие в Берлинской операции. Владимир Мучкаев отлично знал немецкий язык, поэтому ходил в разведку. Дед и прадед знаменитости вернулись домой с ранениями. Родственник прожил до 1989 года, а Полина Гагарина решила в его честь посадить дерево. Фолловеров впечатлил тот факт, что артистка чтит память о предках. Однако поклонники не поняли, почему певица сажала сосну в мохнатых уггах и неоновом пуховом комбинезоне.Недавно Полина Гагарина поздравляла свою дочь Мию с 3-летием. По случаю дня рождения малышки весь дом украсили воздушными шарами и надувными единорогами, а также установили для девочки во дворе батут.