В Индии медики зафиксировали 10 новых мутаций коронавируса





Ученые отметили, что все 10 новых типов появились в течение четырех месяцев в результате мутаций от “наследственного” вируса типа O. Быстрыми темпами вариация А2а обошла конкурентов и заняла доминирующую позицию. Причиной медики назвали изменение структуры белков на поверхности вируса, в связи с чем он повысил эффективность проникновения в организм. Руководитель NIBMG Партх Маджумдер не исключает, что именно этим объясняется существенная разница в заболеваемости и смертности пациентов из разных стран.SARS-CoV, вспышка которого состоялась около 10 лет назад, унес жизни 800 человек и заразил еще 8 тысяч. Он тоже был способен проникать в легкие, но сила поражения значительно уступала нынешнему А2a. Ученые считают результаты данного исследования критически важными для разработки вакцины против коронавируса нового типа.