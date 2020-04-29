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Опубликован тизер нового кроссовера JAC Jiayue X4

Компания JAC опубликовала в Сети тизер нового паркетника, который удивил пользователей оригинальным дизайном. Кроссовер JAC Jiayue X4 должен стать первым автомобилем третьего поколения китайского бренда.

Линейка Jiayue была впервые представлена в прошлом году. Тогда автолюбители смогли оценить концепты лифтбека Jiayue A5. С первых фото бренд порадовал своих поклонников оригинальными идеями и новый JAC Jiayue X4 не стал исключением. Автомобиль выделяется футуристическим дизайном. Передние фары объединены светлой линией, что придает кроссоверу агрессивность. Однако автопроизводитель не показал салон будущей новинки, что вызвало определенное негодование у поклонников.

Кроме этого отсутствует информация о технических характеристиках JAC Jiayue X4. Известно только, что автомобиль должен стать на конвейер во второй половине этого года. Скорее всего, больше сведений появится уже непосредственно перед релизом, поэтому автолюбителям придется подождать еще немного, чтобы удовлетворить свое любопытство.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 04:30

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