Ирина Цывина перед смертью жаловалась подруге на одиночество и отсутствие любви





В свое время знаменитость была счастлива в браке с Евгением Евстигнеевым, также она успела построить карьеру и не имела проблем с деньгами. Ирина Цывина не жаловалась на здоровье и на жизнь в целом. Затем она начала встречаться с молодым коллегой по творческому цеху Денисом Сердюковым. Как выяснилось, в действительности артистка страдала, о чем общественность узнала благодаря ее близкой подруге Аиде. В студии передачи «Пусть говорят» зрители услышали запись разговора женщин, во время которого звезда кино сетовала на отсутствие в ее жизни любви. По словам актрисы, она плохо спала и «умирала от одиночества».Также Цывина рассказала приятельнице о том, что у нее нет домашних питомцев и это ее очень расстраивало. Завещания артистка не оставила. Судя по всему, она не думала, что так рано уйдет из жизни. Сейчас дочь знаменитости Зиновия и сын Евгений делят имущество покойной матери.Согласно слухам, у актрисы и наследника были сложные отношения. Якобы он вымогал у родительницы деньги и бил ее. Как отметила дочь звезды, последняя жаловалась на отсутствие у молодого человека работы.