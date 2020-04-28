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Ирина Цывина перед смертью жаловалась подруге на одиночество и отсутствие любви

Журналисты смогли прослушать запись разговора Ирина Цывиной с подругой, в ходе которого она рассказывала о проблемах в жизни. Актриса жаловалась на одиночество и отсутствие любви.
Ирина Цывина перед смертью жаловалась подруге на одиночество и отсутствие любви

В свое время знаменитость была счастлива в браке с Евгением Евстигнеевым, также она успела построить карьеру и не имела проблем с деньгами. Ирина Цывина не жаловалась на здоровье и на жизнь в целом. Затем она начала встречаться с молодым коллегой по творческому цеху Денисом Сердюковым. Как выяснилось, в действительности артистка страдала, о чем общественность узнала благодаря ее близкой подруге Аиде. В студии передачи «Пусть говорят» зрители услышали запись разговора женщин, во время которого звезда кино сетовала на отсутствие в ее жизни любви. По словам актрисы, она плохо спала и «умирала от одиночества».

Также Цывина рассказала приятельнице о том, что у нее нет домашних питомцев и это ее очень расстраивало. Завещания артистка не оставила. Судя по всему, она не думала, что так рано уйдет из жизни. Сейчас дочь знаменитости Зиновия и сын Евгений делят имущество покойной матери.

Согласно слухам, у актрисы и наследника были сложные отношения. Якобы он вымогал у родительницы деньги и бил ее. Как отметила дочь звезды, последняя жаловалась на отсутствие у молодого человека работы.

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Культура
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:50

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