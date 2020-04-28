Анна Попова: "У 45% больных коронавирусом в России болезнь протекает без симптомов"
В России фиксируется более 45% пациентов с коронавирусом, у которых не имелось выраженных симптомов недуга. Соответствующее заявление сделала занимающая пост глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках совещания с Владимиром Путиным, где обсуждались механизмы противодействия пандемии.
Как отметила руководитель ведомства, в начале апреля бессимптомных инфицированных насчитывалось порядка 20%, но в настоящее время их количество продемонстрировало рост до 45%. Этот момент она считает положительным, поскольку он формирует тенденцию эпидемического процесса.
Анна Попова также добавила, что почти в половине случаев инфицирование происходило от членов семьи.
Как отметила руководитель ведомства, в начале апреля бессимптомных инфицированных насчитывалось порядка 20%, но в настоящее время их количество продемонстрировало рост до 45%. Этот момент она считает положительным, поскольку он формирует тенденцию эпидемического процесса.
Анна Попова также добавила, что почти в половине случаев инфицирование происходило от членов семьи.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 22:00