Путин поручил представителям регионов разработать новые меры для поддержания бизнеса





Большое количество россиян вдобавок потеряли работу. По этой причине Путин дал распоряжение на разработку дополнительного пакета незамедлительных мер, которые обеспечат поддержку предпринимателям и жителям России в достаточно трудное время. Помимо всего прочего, президент РФ в свою очередь акцентировал внимание на том, что губернаторам необходимо взять на заметку план по восстановлению экономики.Как сообщает сам Владимир Путин, пандемия коронавирусной инфекции нанесла сильный удар по экономике страны, отразилась на бизнесе. Большое количество индивидуальных предпринимателей, самозанятые граждане, небольшие организации, а также семейные предприятия столкнулись с серьёзными проблемами. В их развитие долгое время вкладывалось много силы, труда, сбережений, надежды, поэтому необходимо поддержать и помочь этим людям, дать им уверенность в будущем.При всём этом, по-прежнему для официальных представителей регионов остаётся повышенный уровень полномочий. К 5 мая каждый из губернаторов обязан будет предоставить план поэтапного выхода из режима ограничений.