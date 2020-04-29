«Роснефть» проведет восемь масштабных экспедиций для изучения животных в Арктике





«Роснефть» и Минприроды в начале года заключили договор о сотрудничестве, целью которого стало сохранение биологических разновидностей. Рекордные масштабные исследования, которые прежде не проводились в Арктике, будут осуществляться до 2023 года. Белые медведи, атлантические моржи, белые чайки и северные дикие олени станут предметом изучения специалистов, поскольку именно эти животные являются биоиндикаторами экологической ситуации в Арктике. В процессе исследований эксперты отберут биологические образцы особей, которые с помощью лабораторных исследований проанализируют на присутствие загрязняющих веществ.По окончанию исследований ученые разработают рекомендации для усовершенствования мониторинга главных видов животных, их охраны, а также дадут оценку состоянию устойчивости экосистем Арктики.