«Роснефть» проведет восемь масштабных экспедиций для изучения животных в Арктике
«Роснефть» на протяжении следующих трех лет осуществит восемь обширных экспедиций, в которых примут участие ученые из наибольших исследовательских центров России. Специалисты изучат главные виды экосистем Арктики, ключевым из которых является белый медведь.
«Роснефть» и Минприроды в начале года заключили договор о сотрудничестве, целью которого стало сохранение биологических разновидностей. Рекордные масштабные исследования, которые прежде не проводились в Арктике, будут осуществляться до 2023 года. Белые медведи, атлантические моржи, белые чайки и северные дикие олени станут предметом изучения специалистов, поскольку именно эти животные являются биоиндикаторами экологической ситуации в Арктике. В процессе исследований эксперты отберут биологические образцы особей, которые с помощью лабораторных исследований проанализируют на присутствие загрязняющих веществ.
По окончанию исследований ученые разработают рекомендации для усовершенствования мониторинга главных видов животных, их охраны, а также дадут оценку состоянию устойчивости экосистем Арктики.
«Роснефть» и Минприроды в начале года заключили договор о сотрудничестве, целью которого стало сохранение биологических разновидностей. Рекордные масштабные исследования, которые прежде не проводились в Арктике, будут осуществляться до 2023 года. Белые медведи, атлантические моржи, белые чайки и северные дикие олени станут предметом изучения специалистов, поскольку именно эти животные являются биоиндикаторами экологической ситуации в Арктике. В процессе исследований эксперты отберут биологические образцы особей, которые с помощью лабораторных исследований проанализируют на присутствие загрязняющих веществ.
По окончанию исследований ученые разработают рекомендации для усовершенствования мониторинга главных видов животных, их охраны, а также дадут оценку состоянию устойчивости экосистем Арктики.
Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 03:30