В Москве прошло прощание с главредом “Русского радио” Юлией Ларионовой





Могила Юлии Ларионовой находится на Троекуровском кладбище Москвы. На церемонии прощания присутствовали ее коллеги, а также семья. Никто не разглашал сведения о болезни, с которой она боролась на протяжении шести лет. Главный редактор “Русского радио” мечтала победить рак, но в последнее время терпела поражение.На работе Юлия Ларионова пользовалась уважением. Именно она составляла списки хитов, которые попадали в ротацию радиостанции. Одним из первых о смерти медиаменеджера в своем микроблоге проинформировал поклонников Иосиф Пригожин, который отмечал ее доброту и профессионализм.