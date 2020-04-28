В Москве прошло прощание с главредом “Русского радио” Юлией Ларионовой
В Москве состоялось прощание с Юлией Ларионовой, известной в качестве главреда станции “Русское радио”. На протяжении шести лет она боролась с раком груди.
Могила Юлии Ларионовой находится на Троекуровском кладбище Москвы. На церемонии прощания присутствовали ее коллеги, а также семья. Никто не разглашал сведения о болезни, с которой она боролась на протяжении шести лет. Главный редактор “Русского радио” мечтала победить рак, но в последнее время терпела поражение.
На работе Юлия Ларионова пользовалась уважением. Именно она составляла списки хитов, которые попадали в ротацию радиостанции. Одним из первых о смерти медиаменеджера в своем микроблоге проинформировал поклонников Иосиф Пригожин, который отмечал ее доброту и профессионализм.
Могила Юлии Ларионовой находится на Троекуровском кладбище Москвы. На церемонии прощания присутствовали ее коллеги, а также семья. Никто не разглашал сведения о болезни, с которой она боролась на протяжении шести лет. Главный редактор “Русского радио” мечтала победить рак, но в последнее время терпела поражение.
На работе Юлия Ларионова пользовалась уважением. Именно она составляла списки хитов, которые попадали в ротацию радиостанции. Одним из первых о смерти медиаменеджера в своем микроблоге проинформировал поклонников Иосиф Пригожин, который отмечал ее доброту и профессионализм.
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:30