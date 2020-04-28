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«Беспрецедентный случай!»: Степан Джигарханян пожаловался на закрытие казино в США

Главным источником дохода для Степана Джигарханяна всегда являлось казино. Однако в условиях карантина подобные заведения в США сейчас закрыты, на что пожаловался родственник звезды.
«Беспрецедентный случай!»: Степан Джигарханян пожаловался на закрытие казино в США

Несмотря на то, что Штаты занимают лидирующее место по числу больных COVID-19, сам пасынок актера здоров. Тем не менее он следит за происходящими в стране изменениями. По словам Степана Джигарханяна, в США не работают казино и теперь он не может зарабатывать посредством игры. Как отметил россиянин, подобная ситуация наблюдалась в день похорон Кеннеди, что было 57 лет назад. Однако сейчас заведения в Лас-Вегасе закрыты уже больше месяца. Родственник знаменитости добавил, что двери в казино почти не запираются, в связи с чем сотрудники полиции и частная охрана вынуждены дежурить возле них, чтобы избежать различных преступлений со стороны местных жителей.

Как сказал Джигарханян-младший, в городе отсутствует разгул криминала, однако с прилавков исчезли оружие и боеприпасы, что типично для государства. Игра является для сына артиста любимым видом доходов, а его участие в поединках продолжается в течение 30 лет. За это время со звездным наследником случалось всякое, в том числе, запрет на вход в казино и на парковку.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:24

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