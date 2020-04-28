Валерий Меладзе получил штраф за неоплаченную парковку





Как следует из документов ГИБДД и ЦОДД, за последний год несколько раз автомобиль Валерия Меладзе был замечен на платных парковках в Москве, но оплата не поступала. Также он нарушал правила дорожного движения, связанные со знаками. По каждому из протоколов артист получил 3 тыс. рублей штрафа. Однако никакой реакции не последовало, в связи с чем были составлены еще три протокола за неуплату. С октября прошлого года к имеющимся с весны штрафам прибавились новые, на сумму 18 тыс. рублей.В 2020 году было зафиксировано очередное нарушение, а именно неоплаченная парковка. Взыскание составило 5 тыс. рублей, а общая сумма превысила 32 тыс. рублей. Рассмотрение по делу Валерия Меладзе назначено на 12 мая.