АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Строгая изоляция: Звезды, которые похудели во время…
EUR 80.77 USD 74.57
Курс валют на 29.04.2020

«Космический штурм»: Китай запланировал запуск нового марсохода на конец июля 2020 года

Китай запланировал запуск нового марсохода на конец июля 2020 года. Согласно сообщению Национального космического управления КНР, будет совершен полет не только на Марс, но и на другие планеты, включая Юпитер и Нептун.
«Космический штурм»: Китай запланировал запуск нового марсохода на конец июля 2020 года

Уникальная исследовательская миссия, именованная «космическим штурмом», состоит из нескольких этапов. В первую очередь, ракета «Чанчжэн-5» будет запущена в качестве носителя, который перенесет аппарат на орбиту Красной планеты. Затем с подстанции будет спущен сам марсоход для сбора данных и поисков новых форм жизни. В сообщении издания Space News отмечается, что на данный момент большая часть информации о технических возможностях оборудования остается неизвестной, однако, по словам руководителей проекта, общая масса составит не менее 5 тон, включая топливо.

Также издание выяснило некоторые особенности функционала нового марсохода. Он будет оснащен подповерхностным радаром, мультиспектральной камерой, спектроскопом, а также приборами для сбора климатических показателей и магнитного поля. По предварительным подсчетам ученых, запаса топлива для уникальной космической миссии должно хватить на три земных месяца.

Название аппарата, запуск которого запланирован на ближайшее лето, будет выбрано в ближайшее время путем открытого голосования.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 01:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Novitec показало оригинальный тюнинг-проект Lamborghini Huracan…
Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии…
«Космический штурм»: Китай запланировал запуск нового марсохода на конец июля 2020…
Беременная жена Андрея Чуева показала в Instagram снимки с…
Ученые изобрели «вакцину от старости», связанную с аутоиммунными…
«Он стал раздражительным»: Валерия пожаловалась на агрессивное поведение…
Полина Гагарина в пуховом комбинезоне и уггах посадила дерево в честь…
Анна Попова: "У 45% больных коронавирусом в России болезнь протекает без…
В Индии медики зафиксировали 10 новых мутаций…
Беременная звезда “Дом-2” Саша Черно рассказала о романе с женатым…
Путин поручил представителям регионов разработать новые меры для поддержания…
Ирина Цывина перед смертью жаловалась подруге на одиночество и отсутствие…
Иван Ургант иронично прокомментировал скандал с Региной…
Путин продлил режим нерабочих дней…
Валерий Меладзе получил штраф за неоплаченную…
В Москве прошло прощание с главредом “Русского радио” Юлией…
«Беспрецедентный случай!»: Степан Джигарханян пожаловался на закрытие казино в…
Стартовали продажи самой дорогой комплектации Lada Xray…
«Всем привет от нас!»: Максим Галкин поделился трогательным снимком с детьми на…
Эксперты прогнозируют увеличение в России числа автоподстав из-за…
Юлия Проскурякова победила в поэтическом конкурсе в…
Легендарные мотоциклы «Ява» возвращаются в…
Звезда “Уральских пельменей” Илана Юрьева подарила дочери микройорка в честь…
«46-метровый хищник»: Ученые нашли самое длинное животное на Земле у побережья…
Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель встала на тропу войны с Меньщиковым после поста о ее личной…
Последний избранник Началовой Вячеслав Кудря исчез с поля зрения…
Врач Дмитрий Пташников поделился, что испытывал во время инфицирования…
Российский певец-трансгендер Оскар заболел коронавирусом в…
Просмотреть все новости