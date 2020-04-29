«Космический штурм»: Китай запланировал запуск нового марсохода на конец июля 2020 года





Уникальная исследовательская миссия, именованная «космическим штурмом», состоит из нескольких этапов. В первую очередь, ракета «Чанчжэн-5» будет запущена в качестве носителя, который перенесет аппарат на орбиту Красной планеты. Затем с подстанции будет спущен сам марсоход для сбора данных и поисков новых форм жизни. В сообщении издания Space News отмечается, что на данный момент большая часть информации о технических возможностях оборудования остается неизвестной, однако, по словам руководителей проекта, общая масса составит не менее 5 тон, включая топливо.Также издание выяснило некоторые особенности функционала нового марсохода. Он будет оснащен подповерхностным радаром, мультиспектральной камерой, спектроскопом, а также приборами для сбора климатических показателей и магнитного поля. По предварительным подсчетам ученых, запаса топлива для уникальной космической миссии должно хватить на три земных месяца.Название аппарата, запуск которого запланирован на ближайшее лето, будет выбрано в ближайшее время путем открытого голосования.