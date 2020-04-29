«Космический штурм»: Китай запланировал запуск нового марсохода на конец июля 2020 года
Китай запланировал запуск нового марсохода на конец июля 2020 года. Согласно сообщению Национального космического управления КНР, будет совершен полет не только на Марс, но и на другие планеты, включая Юпитер и Нептун.
Уникальная исследовательская миссия, именованная «космическим штурмом», состоит из нескольких этапов. В первую очередь, ракета «Чанчжэн-5» будет запущена в качестве носителя, который перенесет аппарат на орбиту Красной планеты. Затем с подстанции будет спущен сам марсоход для сбора данных и поисков новых форм жизни. В сообщении издания Space News отмечается, что на данный момент большая часть информации о технических возможностях оборудования остается неизвестной, однако, по словам руководителей проекта, общая масса составит не менее 5 тон, включая топливо.
Также издание выяснило некоторые особенности функционала нового марсохода. Он будет оснащен подповерхностным радаром, мультиспектральной камерой, спектроскопом, а также приборами для сбора климатических показателей и магнитного поля. По предварительным подсчетам ученых, запаса топлива для уникальной космической миссии должно хватить на три земных месяца.
Название аппарата, запуск которого запланирован на ближайшее лето, будет выбрано в ближайшее время путем открытого голосования.
Уникальная исследовательская миссия, именованная «космическим штурмом», состоит из нескольких этапов. В первую очередь, ракета «Чанчжэн-5» будет запущена в качестве носителя, который перенесет аппарат на орбиту Красной планеты. Затем с подстанции будет спущен сам марсоход для сбора данных и поисков новых форм жизни. В сообщении издания Space News отмечается, что на данный момент большая часть информации о технических возможностях оборудования остается неизвестной, однако, по словам руководителей проекта, общая масса составит не менее 5 тон, включая топливо.
Также издание выяснило некоторые особенности функционала нового марсохода. Он будет оснащен подповерхностным радаром, мультиспектральной камерой, спектроскопом, а также приборами для сбора климатических показателей и магнитного поля. По предварительным подсчетам ученых, запаса топлива для уникальной космической миссии должно хватить на три земных месяца.
Название аппарата, запуск которого запланирован на ближайшее лето, будет выбрано в ближайшее время путем открытого голосования.
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 01:30