«Дом-2»: Саша Черно просит Иосифа Оганесяна поддержать ее во время рождения ребенка
Беременная Саша Черно требует, чтобы супруг поддержал ее в тот момент, когда ребенок будет появляться на свет. Участница «Дома-2» уговаривает Иосифа Оганесяна на совместные роды.
Участница реалити-шоу уверена, что в момент рождения малыша она будет «орать дурниной», поэтому нуждается в поддержке близкого человека. Иосиф Оганесян заявил, что будет с супругой в больнице, но когда начнутся схватки он выйдет. Участник «Дома-2» не хочет, чтобы его пришлось приводить в чувство, ведь Саше Черно после родов нужно буде максимум внимания.
В свою очередь, Иосиф Оганесян предложил жене снять роды на видео, но она категорически отказалась. Саша Черно заявила, что кроме супруга и близкой подруги к себе никого постороннего не подпустит. Также участники телестройки смотрели видео домашних родов, после чего Иосиф Оганесян пошутил, что можно родить ребенка прямо на Острове любви, не выходя из комнаты.
Участница реалити-шоу уверена, что в момент рождения малыша она будет «орать дурниной», поэтому нуждается в поддержке близкого человека. Иосиф Оганесян заявил, что будет с супругой в больнице, но когда начнутся схватки он выйдет. Участник «Дома-2» не хочет, чтобы его пришлось приводить в чувство, ведь Саше Черно после родов нужно буде максимум внимания.
В свою очередь, Иосиф Оганесян предложил жене снять роды на видео, но она категорически отказалась. Саша Черно заявила, что кроме супруга и близкой подруги к себе никого постороннего не подпустит. Также участники телестройки смотрели видео домашних родов, после чего Иосиф Оганесян пошутил, что можно родить ребенка прямо на Острове любви, не выходя из комнаты.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:04