«Дом-2»: Саша Черно просит Иосифа Оганесяна поддержать ее во время рождения ребенка

Участница реалити-шоу уверена, что в момент рождения малыша она будет «орать дурниной», поэтому нуждается в поддержке близкого человека. Иосиф Оганесян заявил, что будет с супругой в больнице, но когда начнутся схватки он выйдет. Участник «Дома-2» не хочет, чтобы его пришлось приводить в чувство, ведь Саше Черно после родов нужно буде максимум внимания.В свою очередь, Иосиф Оганесян предложил жене снять роды на видео, но она категорически отказалась. Саша Черно заявила, что кроме супруга и близкой подруги к себе никого постороннего не подпустит. Также участники телестройки смотрели видео домашних родов, после чего Иосиф Оганесян пошутил, что можно родить ребенка прямо на Острове любви, не выходя из комнаты.