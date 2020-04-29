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«Дом-2»: Саша Черно просит Иосифа Оганесяна поддержать ее во время рождения ребенка

Беременная Саша Черно требует, чтобы супруг поддержал ее в тот момент, когда ребенок будет появляться на свет. Участница «Дома-2» уговаривает Иосифа Оганесяна на совместные роды.

«Дом-2»: Саша Черно просит Иосифа Оганесяна поддержать ее во время рождения ребенка


Участница реалити-шоу уверена, что в момент рождения малыша она будет «орать дурниной», поэтому нуждается в поддержке близкого человека. Иосиф Оганесян заявил, что будет с супругой в больнице, но когда начнутся схватки он выйдет. Участник «Дома-2» не хочет, чтобы его пришлось приводить в чувство, ведь Саше Черно после родов нужно буде максимум внимания.

В свою очередь, Иосиф Оганесян предложил жене снять роды на видео, но она категорически отказалась. Саша Черно заявила, что кроме супруга и близкой подруги к себе никого постороннего не подпустит. Также участники телестройки смотрели видео домашних родов, после чего Иосиф Оганесян пошутил, что можно родить ребенка прямо на Острове любви, не выходя из комнаты.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:04

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