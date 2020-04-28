«Всем привет от нас!»: Максим Галкин поделился трогательным снимком с детьми на карантине

За время самоизоляции супруг Аллы Пугачевой отрастил волосы. На днях он вместе с детьми решил передать фолловерам привет из своего замка. Лиза и Гарри Галкины сделали с родителем совместное селфи, по очереди появившись в кадре. Дочь телеведущего позировала перед камерой в белой футболке и с косичками. Дети улыбались рядом со знаменитым родителем и обнимали его. Фанаты звездного семейства были ради увидеть ребят и шоумена. Как отметили многие, близнецы заметно подросли. Кроме этого, подписчики написали кучу комплиментов в адрес артиста и его родных.В условиях карантина многие пытаются найти себе занятие, сидя каждый день взаперти. Однако это не относится к семье Галкина, поскольку его дети играют, изучают французский язык, а также проводят время с родителями.