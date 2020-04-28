Путин продлил режим нерабочих дней в России





Из этого можно заключить, что нерабочие дни продлятся до 11 мая. Владимир Путин дал поручение правительству и Роспотребнадзору к 5 мая разработать рекомендации последовательного выхода из ограничений, начиная с 12 мая. Прежде всего обсуждается возможность возобновления работы производственных установок, организаций сферы обслуживания и сельского хозяйства.По официальной информации, на 28 апреля в Российской Федерации обнаружено примерно 93,5 тысяч случаев инфицирования коронавирусом нового типа, за последние сутки количество заболевших увеличилось на 6411 человек. За весь период скончались 867 жителей, а выздоровели 8456.