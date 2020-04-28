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Путин продлил режим нерабочих дней в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что 6,7,8 мая объявляются нерабочими днями с сохранением заработной платы. Информацией об этом он поделился в видеообращении, которое показали в эфире телеканала «Россия 24».
Путин продлил режим нерабочих дней в России

Из этого можно заключить, что нерабочие дни продлятся до 11 мая. Владимир Путин дал поручение правительству и Роспотребнадзору к 5 мая разработать рекомендации последовательного выхода из ограничений, начиная с 12 мая. Прежде всего обсуждается возможность возобновления работы производственных установок, организаций сферы обслуживания и сельского хозяйства.

По официальной информации, на 28 апреля в Российской Федерации обнаружено примерно 93,5 тысяч случаев инфицирования коронавирусом нового типа, за последние сутки количество заболевших увеличилось на 6411 человек. За весь период скончались 867 жителей, а выздоровели 8456.

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Общество
Добавил: Гусев Аркадий Сегодня, 20:38

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