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Беременная звезда “Дом-2” Саша Черно рассказала о романе с женатым мужчиной

Беременная звезда “Дом-2” Саша Черно призналась, что имела отношения с женатым мужчиной. Участница известной телестройки ответила на вопросы подписчиков в Instagram.

В настоящее время Саша Черно находится в браке с Иосифом Оганесяном и ждет ребенка. Недавно в собственном микроблоге девушка решила вспомнить, как складывалась ее личная жизнь раньше. Будущая звезда “Дом-2” в подростковом возрасте имела отношения с молодым человеком, в которого была влюблена, но он имел много других женщин.

О неверности избранника она узнала со временем, что стало причиной разрыва. Спустя время они встретились снова, но у мужчины появился ребенок и жена. В итоге он поссорился с супругой и решил завести роман с Черно, которой рассказывал, что все эти годы любил только ее. Однако участница телестройки попросила свидетельство о расторжении брака, которого в итоге не увидела, а ее экс-избранник успешно вернулся в семью.

Как оказалось, Саша Черно предпринимала попытки показать настоящие помыслы этого молодого человека его супруге, на та ей не поверила.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:00

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