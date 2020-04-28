Беременная звезда “Дом-2” Саша Черно рассказала о романе с женатым мужчиной





В настоящее время Саша Черно находится в браке с Иосифом Оганесяном и ждет ребенка. Недавно в собственном микроблоге девушка решила вспомнить, как складывалась ее личная жизнь раньше. Будущая звезда “Дом-2” в подростковом возрасте имела отношения с молодым человеком, в которого была влюблена, но он имел много других женщин.О неверности избранника она узнала со временем, что стало причиной разрыва. Спустя время они встретились снова, но у мужчины появился ребенок и жена. В итоге он поссорился с супругой и решил завести роман с Черно, которой рассказывал, что все эти годы любил только ее. Однако участница телестройки попросила свидетельство о расторжении брака, которого в итоге не увидела, а ее экс-избранник успешно вернулся в семью.Как оказалось, Саша Черно предпринимала попытки показать настоящие помыслы этого молодого человека его супруге, на та ей не поверила.