Беременная жена Андрея Чуева показала в Instagram снимки с УЗИ

Виктория Чуева на 14 неделе беременности и уже встала на учет в женской консультации. Супруга звезды «Дома-2» постоянно рассказывает фолловерам о том, как протекает ожидание малыша. Жена бизнесмена показала снимок с УЗИ, на котором отчетливо можно рассмотреть ребенка.По словам Виктории Чуевой, чувствует она себя хорошо, только часто мучается от перепадов настроения. По десятибалльной шкале свой первый триместр супруга участника реалити-шоу оценила на 8. Он призналась, что токсикоз есть, но ограничивается он только тошнотой. Супруга Андрея Чуева много спит, часто обижается, вредничает и плачет. Однако беременная особа не хочет, чтобы ее жалели, поэтому ведет обычный образ жизни: учится, убирает, готовит и делает дела по дому.