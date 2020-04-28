Стартовали продажи самой дорогой комплектации Lada Xray Cross





Новая спецверсия Lada Xray Cross отличается глянцевой черной крышей, такими же зеркалами и дисками. В салоне кроме оригинальной обшивки появилась сенсорная панель с платформой «Яндекс.Авто». Также мультимедийный комплекс поддерживает Apple Auto и Android Car Play. В автомобиле установлен 4G-модем. При покупке автомобиля собственник получит полгода бесплатного интернета и подписку «Яндекс.Плюс». Lada Xray Cross Instinct представлена в двух комплектациях. Первая оборудована 1,6-литровым силовым агрегатом мощностью 113 «лошадок», который работает в паре с автоматической коробкой передач Renault H4Mk. На второй установлен 1,8-литровый мотор мощностью 122 л.с., который дополнен 6-ступенчатой «механикой».Купить автомобиль можно уже сейчас, поскольку автопроизводитель добавил модель в онлайн-магазин. Версия с автоматом обойдется покупателю в 1 миллион 48 тысяч рублей. Стоимость машины с «механикой» составляет 989 тысяч рублей.