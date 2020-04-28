АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Строгая изоляция: Звезды, которые похудели во время…
EUR 80.76 USD 74.50
Курс валют на 28.04.2020

Стартовали продажи самой дорогой комплектации Lada Xray Cross

Волжский автозавод объявил о старте продаж новой Lada Xray Cross Instinct. Покупатели могут приобрести самую дорогую комплектацию в серии, не выходя из дома.
Стартовали продажи самой дорогой комплектации Lada Xray Cross

Новая спецверсия Lada Xray Cross отличается глянцевой черной крышей, такими же зеркалами и дисками. В салоне кроме оригинальной обшивки появилась сенсорная панель с платформой «Яндекс.Авто». Также мультимедийный комплекс поддерживает Apple Auto и Android Car Play. В автомобиле установлен 4G-модем. При покупке автомобиля собственник получит полгода бесплатного интернета и подписку «Яндекс.Плюс». Lada Xray Cross Instinct представлена в двух комплектациях. Первая оборудована 1,6-литровым силовым агрегатом мощностью 113 «лошадок», который работает в паре с автоматической коробкой передач Renault H4Mk. На второй установлен 1,8-литровый мотор мощностью 122 л.с., который дополнен 6-ступенчатой «механикой».

Купить автомобиль можно уже сейчас, поскольку автопроизводитель добавил модель в онлайн-магазин. Версия с автоматом обойдется покупателю в 1 миллион 48 тысяч рублей. Стоимость машины с «механикой» составляет 989 тысяч рублей.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 20:19

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Всем привет от нас!»: Максим Галкин поделился трогательным снимком с детьми на…
Эксперты прогнозируют увеличение в России числа автоподстав из-за…
Юлия Проскурякова победила в поэтическом конкурсе в…
Легендарные мотоциклы «Ява» возвращаются в…
Звезда “Уральских пельменей” Илана Юрьева подарила дочери микройорка в честь…
«46-метровый хищник»: Ученые нашли самое длинное животное на Земле у побережья…
Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель встала на тропу войны с Меньщиковым после поста о ее личной…
Последний избранник Началовой Вячеслав Кудря исчез с поля зрения…
Врач Дмитрий Пташников поделился, что испытывал во время инфицирования…
Российский певец-трансгендер Оскар заболел коронавирусом в…
Вышла новая версия…
Юлия Снигирь: «Актрисам необязательно теперь быть…
ФСБ рассекретила архивные документы периода освобождения Крыма в 1944…
«Я вас работы лишила?»: Ксения Бородина устроила публичную истерику из-за…
Дмитрий Песков прокомментировал информацию о генерале ФСБ в деле Boeing…
Австралийский медик Рейчел Нил рассказала, что витамин D защищает организм от…
Анна Семенович впервые показала своего …
Салют и полет военной авиации: Военные рассказали о торжествах на 9 мая в…
«Ругаю дочерей только я»: Ольга Ушакова раскритиковала…
«Дом-2»: Беременную Ирину Пингвинову срочно доставили в больницу с Острова…
«Завлекла в секту кришнаитов»: Брат Кузьмина обвинил его жену Екатерину Трофимову в семейных…
В Санкт-Петербурге возвели стену памяти умершим от COVID-19…
Якубович стал художественным руководителем музыкального марафона в честь Дня…
От коронавируса умер 36-летний однополчанин принцев Гарри и…
"Долго думала, как выживать": Алла Рид начала давать приватные…
Представители крупных лабораторий РФ озвучили суммы тестов на антитела к…
Оксана Акиньшина назвала сильных женщин…
Тунгусский метеорит мог быть железным…
Просмотреть все новости