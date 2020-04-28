Юлия Проскурякова победила в поэтическом конкурсе в ГИТИСе





Для участия в конкурсе знаменитость предпочла выбрать маленький отрывок из поэмы Данте Алигьери «Божественная комедия». Когда Юлия Проскурякова узнала о победе, это стало для нее большой неожиданностью. Комментируя свое достижение, супруга Игоря Николаева заявила, что «это невероятно». Артистка не могла подумать, что проявит себя лучше остальных студентов ГИТИСа.Ранее исполнительницы вместе с мужем записала новую версию композиции «Мой мужчина». Песня стала своеобразным символом вечной любви между двумя людьми. Тем не менее многие подписчики до сих пор думают, как могли развиваться события, если бы музыкант до сих пор был супругом Наташи Королевой. Однако такие заявления не нравятся Проскуряковой.