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Ученые создали контактные линзы, способные контролировать уровень сахара в крови

Ученые из Стэндфордского университета создали и начали процесс тестирования новых контактных линз. Их особенностью, кроме улучшения зрения, является способность контролировать уровень сахара в крови.

Ученые сообщают, что с помощью таких линз можно будет лечить заболевания глаз, связанные с диабетом, а также доставить нужные лекарственные препараты. В состав интеллектуальной линзы входит микроконтроллер толщиной 0,2 миллиметра, который специалисты планируют в будущем уменьшить до 0,15 миллиметра. Медики подчеркивают, что новая разработка по толщине будет больше традиционной контактной линзы, однако это никак не отразится на удобстве ее ношения.

В ней будут содержаться химические вещества, связывающиеся с глюкозой и вызывающие изменения электрического тока, пропорциональные количеству в организме человека. Одной из наибольших проблем при подобном мониторинге уровня глюкозы является необходимость с осторожностью использовать контактные линзы больными диабетом, поскольку инфекции и травмы могут серьезно повлиять на состояние их здоровья.

Ученые поделились, что их разработка успешно прошла испытания на кроликах, однако отметили, что не всегда то, что удачно сработало на животных, окажет подобное влияние на человека. Тестировать линзы на людях специалисты планируют в 2021 году. В случае успешного прохождения клинических испытаний, разработка ученых может быть доступна к покупке ближе к 2023 году.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 07:09

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