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Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии неприятны

Ангела Меркель в ходе недавней международной конференции отметила, что санкции против РФ в такой ситуации, как пандемия коронавируса, неприятны. Германия занимается разрешением политических вопросов, послуживших причиной введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции мероприятие проходило в режиме онлайн. Меркель отметила, что каждая страна непременно хочет хорошо развиваться в экономическом плане, поэтому санкции из таких соображений неприятны. Она также подчёркивает, что уже неоднократно размышляла о санкциях в отношении России, введенных из-за украинского вопроса. Германия продолжает работать над тем, чтобы разобраться с политическими проблемами, приведшими к таким последствиям.

Канцлер акцентирует внимание, что на сегодняшний день в силу исключительной ситуации, когда не является секретом то, что имеются общие существенные международные проблемы, верным решением будет призвать всех для совместного преодоления конфликтов, которые долгие годы сопровождают весь мир.

В 2014 году Евросоюзом были введены санкции против РФ в результате конфликта с Украиной и воссоединения Крымского полуострова с Россией. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Ответной реакцией Российской Федерации стал запрет на импорт из стран ЕС определённых продовольственных товаров.

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Политика
Добавил: Гусев Аркадий Сегодня, 02:00

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