Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии неприятны





Из-за пандемии коронавирусной инфекции мероприятие проходило в режиме онлайн. Меркель отметила, что каждая страна непременно хочет хорошо развиваться в экономическом плане, поэтому санкции из таких соображений неприятны. Она также подчёркивает, что уже неоднократно размышляла о санкциях в отношении России, введенных из-за украинского вопроса. Германия продолжает работать над тем, чтобы разобраться с политическими проблемами, приведшими к таким последствиям.Канцлер акцентирует внимание, что на сегодняшний день в силу исключительной ситуации, когда не является секретом то, что имеются общие существенные международные проблемы, верным решением будет призвать всех для совместного преодоления конфликтов, которые долгие годы сопровождают весь мир.В 2014 году Евросоюзом были введены санкции против РФ в результате конфликта с Украиной и воссоединения Крымского полуострова с Россией. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Ответной реакцией Российской Федерации стал запрет на импорт из стран ЕС определённых продовольственных товаров.