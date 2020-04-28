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Эксперты прогнозируют увеличение в России числа автоподстав из-за коронавируса

В связи с риском увеличения числа мошенников и вымогателей из-за экономического кризиса, связанного с коронавирусом, эксперты прогнозируют увеличение числа автоподстав. Об актуальных обманах водителей рассказали специалисты.
Эксперты прогнозируют увеличение в России числа автоподстав из-за коронавируса

В Сети уже начали появляться жалобы на разбитые окна авто, в которых находили записки с требованиями перевести деньги на определенный счет. Обращения к владельцам в таком случае пестрят ошибками, что объясняется необходимостью вымогателя походить на приезжего. Эксперты предполагают, что таким могут заниматься только местные жители, которые делают ставку на страх перед мигрантами.

Чаще мелкие мошенники вешают навесной замок или другой блокиратор, а также оставляют номер телефона. Специалисты не рекомендуют перечислять деньги или звонить, а советуют сразу обратиться в мастерскую или самостоятельно снять блокатор. Сравнительно долгое время мошенники имитируют ДТП с пешеходами, что чаще происходит на парковке ТРЦ или при плохой видимости. Злоумышленники показывают ушибы или разбитые гаджеты, предлагая уладить вопрос небольшой суммой. В таком случае нужно вызвать сотрудников ГИБДД, а доказать непричастность водителю поможет видеорегистратор или запись с камеры наблюдения.

Автоподставы могут произойти на светофоре, когда стоящая впереди машина внезапно врезается в авто. Также распространен маневр, когда мошенник якобы пропускает вперед при повороте налево, но резко газует, что приводит к аварии. Спровоцировать на ДТП мошенники, действующие парами, могут на трассе во время опережения. В таких случаях нужно вызывать ГИБДД и оформлять аварию по страховке.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:13

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