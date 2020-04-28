Легендарные мотоциклы «Ява» возвращаются в Европу





В 2017 году индийская компания Mahindra & Mahindra выкупила права на мотоциклы Jawa. Уже несколько лет транспортное средство пользуется большой популярностью в Индии. Иногда спрос даже превышал предложение, поэтому производитель решил расширить свой рынок. Сначала бренды начнут продавать в Чехии. Mahindra & Mahindra уже договорилась с местными дилерами, поэтому первые поставки будут уже в следующем году. Пока нет конкретного перечня стран, в которые поступят новые Jawa 300. Возможно вскоре модель появится нет только в Европе, но и в России.Стоит отметить, современные «Явы» внешне почти не отличаются от классической версии. Сейчас на мотоциклах установлен одноцилиндровый двигатель объемом 293 сантиметра кубических мощностью 27,5 «лошадок». Мотор полностью отвечает требованиям стандарта «Евро-6», поскольку в противном случае экспорт транспорта был бы не возможен. Стоимость Jawa 300 составляет примерно 6 тысяч долларов, что эквивалентно 445 тысячам рублей.