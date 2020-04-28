«Завлекла в секту кришнаитов»: Брат Кузьмина обвинил его жену Екатерину Трофимову в семейных бедах
Брат Владимира Кузьмина Александр заявил, что его супруга виновата во всех семейных бедах. По словам мужчины, Екатерина Трофимова могла завлечь артиста в секту кришнаитов.
Как считает родственник музыканта, избранница сбивает его с правильного пути. В свое время Кузьмин бросил свою избранницу ради молодой любовницы Светланы Карпухиной, однако через 8 лет вернулся в семью. Екатерина Трофимова простила мужа и сейчас они вполне счастливы. Вот только брат певца не верит в искренность чувств его супруги и считает ее хитрой женщиной. По мнению композитора, женщина плохо влияет на знаменитость. Более того, она якобы завлекла исполнителя в секту кришнаитов, что отразилось на его поведении.
Как сказал Александр Кузьмин, музыкант в прямом смысле смотрит жене в рот и потакает ее прихотям. Такая зависимость кажется его брату весьма опасной, о чем он открыто заявил. Тем не менее артист обиделся на композитора. При этом последний добавил, что гитаристу не следовало уходить от Карпухиной, ведь она искренне его любила.
Как считает родственник музыканта, избранница сбивает его с правильного пути. В свое время Кузьмин бросил свою избранницу ради молодой любовницы Светланы Карпухиной, однако через 8 лет вернулся в семью. Екатерина Трофимова простила мужа и сейчас они вполне счастливы. Вот только брат певца не верит в искренность чувств его супруги и считает ее хитрой женщиной. По мнению композитора, женщина плохо влияет на знаменитость. Более того, она якобы завлекла исполнителя в секту кришнаитов, что отразилось на его поведении.
Как сказал Александр Кузьмин, музыкант в прямом смысле смотрит жене в рот и потакает ее прихотям. Такая зависимость кажется его брату весьма опасной, о чем он открыто заявил. Тем не менее артист обиделся на композитора. При этом последний добавил, что гитаристу не следовало уходить от Карпухиной, ведь она искренне его любила.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:01