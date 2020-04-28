«Завлекла в секту кришнаитов»: Брат Кузьмина обвинил его жену Екатерину Трофимову в семейных бедах





Как считает родственник музыканта, избранница сбивает его с правильного пути. В свое время Кузьмин бросил свою избранницу ради молодой любовницы Светланы Карпухиной, однако через 8 лет вернулся в семью. Екатерина Трофимова простила мужа и сейчас они вполне счастливы. Вот только брат певца не верит в искренность чувств его супруги и считает ее хитрой женщиной. По мнению композитора, женщина плохо влияет на знаменитость. Более того, она якобы завлекла исполнителя в секту кришнаитов, что отразилось на его поведении.Как сказал Александр Кузьмин, музыкант в прямом смысле смотрит жене в рот и потакает ее прихотям. Такая зависимость кажется его брату весьма опасной, о чем он открыто заявил. Тем не менее артист обиделся на композитора. При этом последний добавил, что гитаристу не следовало уходить от Карпухиной, ведь она искренне его любила.