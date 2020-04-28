«Дом-2»: Беременную Ирину Пингвинову срочно доставили в больницу с Острова любви
Недавно стало известно о том, что Ирина Пингвинова ждет ребенка. Однако участница «Дома-2» не успела насладиться этой новостью, так как ее срочно доставили в больницу, расположенную на Острове любви.
Несколько дней назад Ирина Пингвинова жаловалась на то, что ее мучает ужасный токсикоз. Участница телестройки начала стремительно терять вес, а чувство тошноты сопровождает ее целый день. Кроме этого, у девушки плохие анализы, так как беременность не была запланированной. Возлюбленная Дмитрия Чайкова призналась, что от сильного токсикоза ее спасает только лимон с сахаром. Только после того, как она попробует фрукт, удается хоть что-то съесть. Ирина Пингвинова надеется, что такое состояние будет преследовать ее только в первом триместре беременности.
Чтобы отвлечься от своего состояния, участница «Дома-2» читает о том, как развивается ребенок. Девушка Дмитрия Чайкова решила исключить из своего рациона кофе, газированные напитки и соки, а также чай. Пингвинова переживает, что такой важный период в жизни ей приходится переживать вдали от дома. Ранее Александра Черно заявляла, что уровень медицины на Острове любви оставляет желать лучшего, поэтому рассчитывать на квалифицированную помощь врачей не приходится.
Несколько дней назад Ирина Пингвинова жаловалась на то, что ее мучает ужасный токсикоз. Участница телестройки начала стремительно терять вес, а чувство тошноты сопровождает ее целый день. Кроме этого, у девушки плохие анализы, так как беременность не была запланированной. Возлюбленная Дмитрия Чайкова призналась, что от сильного токсикоза ее спасает только лимон с сахаром. Только после того, как она попробует фрукт, удается хоть что-то съесть. Ирина Пингвинова надеется, что такое состояние будет преследовать ее только в первом триместре беременности.
Чтобы отвлечься от своего состояния, участница «Дома-2» читает о том, как развивается ребенок. Девушка Дмитрия Чайкова решила исключить из своего рациона кофе, газированные напитки и соки, а также чай. Пингвинова переживает, что такой важный период в жизни ей приходится переживать вдали от дома. Ранее Александра Черно заявляла, что уровень медицины на Острове любви оставляет желать лучшего, поэтому рассчитывать на квалифицированную помощь врачей не приходится.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:02