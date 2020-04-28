«Дом-2»: Беременную Ирину Пингвинову срочно доставили в больницу с Острова любви

Несколько дней назад Ирина Пингвинова жаловалась на то, что ее мучает ужасный токсикоз. Участница телестройки начала стремительно терять вес, а чувство тошноты сопровождает ее целый день. Кроме этого, у девушки плохие анализы, так как беременность не была запланированной. Возлюбленная Дмитрия Чайкова призналась, что от сильного токсикоза ее спасает только лимон с сахаром. Только после того, как она попробует фрукт, удается хоть что-то съесть. Ирина Пингвинова надеется, что такое состояние будет преследовать ее только в первом триместре беременности.Чтобы отвлечься от своего состояния, участница «Дома-2» читает о том, как развивается ребенок. Девушка Дмитрия Чайкова решила исключить из своего рациона кофе, газированные напитки и соки, а также чай. Пингвинова переживает, что такой важный период в жизни ей приходится переживать вдали от дома. Ранее Александра Черно заявляла, что уровень медицины на Острове любви оставляет желать лучшего, поэтому рассчитывать на квалифицированную помощь врачей не приходится.