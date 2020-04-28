«46-метровый хищник»: Ученые нашли самое длинное животное на Земле у побережья Австралии





Руководитель экспедиции Нерида Уилсон сообщила, что обнаружение столь длинного существа стало для команды настоящей неожиданностью. Аппарат для изучения морских вод опустился на глубину почти 4,5 километра, однако сифонофор был замечен уже в конце исследования, когда оборудование поднялось более чем на 3500 метров ближе к поверхности., - отметила научная сотрудница Западно-Австралийского Музея.По словам ученых, было удивительно наблюдать за движением сифонофора, напоминающего спиральное НЛО, которое «летает» в толще морских вод. Как известно, обнаруженный хищник представляет собой колонну маленьких клонов, растягивающихся в длинную цепочку. Все они, как единое целое, двигаются сообща, а их длина может превышать размеры синего кита.Кроме того, новое открытие стало настоящим прорывом в науке, поскольку, согласно словам Нериды Уилсон, человечество на самом деле до сих пор до конца не знает, кто обитает в водах, омывающих континенты.