Звезда “Уральских пельменей” Илана Юрьева подарила дочери микройорка в честь пятилетия

Своей наследнице Илана Юрьева пожелала исполнения задуманного, а также актриса пообещала, что позаботится о ее благополучии. В новом посте она также призналась, что сильно любит свою наследницу. На видео запечатлено, как супруг звезды “Уральских пельменей” вручает пятилетней Диане щенка. Артистка призналась, что камера трясется, потому что во время съемки она плакала от счастья. В комментариях поклонники поинтересовались породой собаки, на что Юрьева ответила, что это микройорк.Фолловеры присоединились к поздравлениям под соответствующей записью и осыпали дочь актрисы комплиментами.