АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Строгая изоляция: Звезды, которые похудели во время…
EUR 80.76 USD 74.50
Курс валют на 28.04.2020

Звезда “Уральских пельменей” Илана Юрьева подарила дочери микройорка в честь пятилетия

Илана Юрьева из “Уральских пельменей” подарила своей дочери микройорка в честь пятилетия. Новый видеоролик актриса разместила на своей странице в Instagram.

Своей наследнице Илана Юрьева пожелала исполнения задуманного, а также актриса пообещала, что позаботится о ее благополучии. В новом посте она также призналась, что сильно любит свою наследницу. На видео запечатлено, как супруг звезды “Уральских пельменей” вручает пятилетней Диане щенка. Артистка призналась, что камера трясется, потому что во время съемки она плакала от счастья. В комментариях поклонники поинтересовались породой собаки, на что Юрьева ответила, что это микройорк.

Фолловеры присоединились к поздравлениям под соответствующей записью и осыпали дочь актрисы комплиментами.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:07

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Всем привет от нас!»: Максим Галкин поделился трогательным снимком с детьми на…
Эксперты прогнозируют увеличение в России числа автоподстав из-за…
Юлия Проскурякова победила в поэтическом конкурсе в…
Легендарные мотоциклы «Ява» возвращаются в…
Звезда “Уральских пельменей” Илана Юрьева подарила дочери микройорка в честь…
«46-метровый хищник»: Ученые нашли самое длинное животное на Земле у побережья…
Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель встала на тропу войны с Меньщиковым после поста о ее личной…
Последний избранник Началовой Вячеслав Кудря исчез с поля зрения…
Врач Дмитрий Пташников поделился, что испытывал во время инфицирования…
Российский певец-трансгендер Оскар заболел коронавирусом в…
Вышла новая версия…
Юлия Снигирь: «Актрисам необязательно теперь быть…
ФСБ рассекретила архивные документы периода освобождения Крыма в 1944…
«Я вас работы лишила?»: Ксения Бородина устроила публичную истерику из-за…
Дмитрий Песков прокомментировал информацию о генерале ФСБ в деле Boeing…
Австралийский медик Рейчел Нил рассказала, что витамин D защищает организм от…
Анна Семенович впервые показала своего …
Салют и полет военной авиации: Военные рассказали о торжествах на 9 мая в…
«Ругаю дочерей только я»: Ольга Ушакова раскритиковала…
«Дом-2»: Беременную Ирину Пингвинову срочно доставили в больницу с Острова…
«Завлекла в секту кришнаитов»: Брат Кузьмина обвинил его жену Екатерину Трофимову в семейных…
В Санкт-Петербурге возвели стену памяти умершим от COVID-19…
Якубович стал художественным руководителем музыкального марафона в честь Дня…
От коронавируса умер 36-летний однополчанин принцев Гарри и…
"Долго думала, как выживать": Алла Рид начала давать приватные…
Представители крупных лабораторий РФ озвучили суммы тестов на антитела к…
Оксана Акиньшина назвала сильных женщин…
Тунгусский метеорит мог быть железным…
Просмотреть все новости