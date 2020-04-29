АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Строгая изоляция: Звезды, которые похудели во время…
EUR 80.77 USD 74.57
Курс валют на 29.04.2020

Ида Галич отметила месяц на самоизоляции смешными танцами

Ида Галич опубликовала в своем аккаунте Instagram новое видео. Блогер отметила месяц на самоизоляции смешными танцами, пытаясь развеселить своих подписчиков.
Ида Галич отметила месяц на самоизоляции смешными танцами

Пандемия коронавируса внесла изменения в жизнь многих людей. Даже знаменитости вынуждены оставаться на самоизоляции, чтобы предотвратить распространение заразы. Не исключение и Ида Галич. Блогер уже больше месяца сидит дома, поэтому немного устала от данной ситуации. Все же знаменитость старается не унывать и радовать своих подписчиков. Недавно Ида Галич опубликовала в своем аккаунте Instagram новое виде с уморительными танцами. Под постом ведущая написала: «Когда провел больше месяца на самоизоляции и немножечко, очень сильно чуть-чуть, сдеградировал».

Подписчики поблагодарили Галич за смешной ролик, который поднял им настроение. Также пользователи поддержали кумира, который уже месяц не выходит из дома. Возможно, в ближайшее время ограничения для россиян немного ослабят и люди смогут отдохнуть от домашней скуки.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 07:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Как развиваются ателье по пошиву одежды в период…
Медики заявили о способности алкоголя подавлять усвоение важных питательных…
NABU: Массовая гибель птиц от пневмонии зафиксирована в…
Опубликован тизер нового кроссовера JAC Jiayue…
Над Арктикой ученые зафиксировали исчезновение крупнейшей озоновой…
«Роснефть» проведет восемь масштабных экспедиций для изучения животных в…
Ученые: Раковые мутации в матке у женщин накапливаются с…
Novitec показало оригинальный тюнинг-проект Lamborghini Huracan…
Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии…
«Космический штурм»: Китай запланировал запуск нового марсохода на конец июля 2020…
Беременная жена Андрея Чуева показала в Instagram снимки с…
Ученые изобрели «вакцину от старости», связанную с аутоиммунными…
«Он стал раздражительным»: Валерия пожаловалась на агрессивное поведение…
Полина Гагарина в пуховом комбинезоне и уггах посадила дерево в честь…
Анна Попова: "У 45% больных коронавирусом в России болезнь протекает без…
В Индии медики зафиксировали 10 новых мутаций…
Беременная звезда “Дом-2” Саша Черно рассказала о романе с женатым…
Путин поручил представителям регионов разработать новые меры для поддержания…
Ирина Цывина перед смертью жаловалась подруге на одиночество и отсутствие…
Иван Ургант иронично прокомментировал скандал с Региной…
Путин продлил режим нерабочих дней…
Валерий Меладзе получил штраф за неоплаченную…
В Москве прошло прощание с главредом “Русского радио” Юлией…
«Беспрецедентный случай!»: Степан Джигарханян пожаловался на закрытие казино в…
Стартовали продажи самой дорогой комплектации Lada Xray…
«Всем привет от нас!»: Максим Галкин поделился трогательным снимком с детьми на…
Эксперты прогнозируют увеличение в России числа автоподстав из-за…
Юлия Проскурякова победила в поэтическом конкурсе в…
Просмотреть все новости