Ида Галич отметила месяц на самоизоляции смешными танцами

Пандемия коронавируса внесла изменения в жизнь многих людей. Даже знаменитости вынуждены оставаться на самоизоляции, чтобы предотвратить распространение заразы. Не исключение и Ида Галич. Блогер уже больше месяца сидит дома, поэтому немного устала от данной ситуации. Все же знаменитость старается не унывать и радовать своих подписчиков. Недавно Ида Галич опубликовала в своем аккаунте Instagram новое виде с уморительными танцами. Под постом ведущая написала: «Когда провел больше месяца на самоизоляции и немножечко, очень сильно чуть-чуть, сдеградировал».Подписчики поблагодарили Галич за смешной ролик, который поднял им настроение. Также пользователи поддержали кумира, который уже месяц не выходит из дома. Возможно, в ближайшее время ограничения для россиян немного ослабят и люди смогут отдохнуть от домашней скуки.