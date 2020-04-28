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Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель встала на тропу войны с Меньщиковым после поста о ее личной жизни

Недавно в своем микроблоге Instagram Степан Меньщиков опубликовал очередной пост о своих коллегах по проекту. На этот раз досталось беременной Ольге Рапунцель, так как участник «Дома-2» во всех подробностях прошелся по ее личной жизни.

Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель встала на тропу войны с Меньщиковым после поста о ее личной жизни


В соцсетях началась настоящая война Степана Меньщикова и Ольги Рапунцель. Он считает, что его коллега является самым популярным участником реалити-шоу. На проект она пришла уже состоявшейся личностью и приобрела славу благодаря своим волевым качествам. Однако внимание изначально было сконцентрировано на перспективных героях. Сначала у Ольги Рапунцель случился мимолетный роман с Ильей Яббаровым, хедлайнером проекта. Далее последовали поцелуи с Николаем Должанским, с которым она даже вступила в брак.

Участница «Дома-2» на этом не остановилась и обратила свое внимание на Венцеслава Венгржановского, но легендарный участник проекте был ей «не по зубам». Из-за этого у Ольги Рапунцель началась затяжная депрессия и она переключилась на обычного парня Дмитрия Дмитриенко. Как написал Степан Меньщиков, девушка «отмыла, причесала и приодела» своего земляка, и пара начала «жить душа в душу». По словам участника реалити-шоу, теперь влюбленные с удовольствием «перемывают кости» своих коллег и борются, если кто-то умудряется жить лучше, чем они.

Три года назад Ольга Рапунцель заявила о том, что покидает «Дом-2», так как устала от лжи. Однако вскоре участница вернулась, у нее родилась дочь, которой сейчас два года. Кроме этого, семейство ждет пополнение, у них будет еще одна малышка.
Степан Меньщиков подытожил, что Ольга Рапунцель теперь #яжемать, поэтому даже селфи сделать с ней теперь проблематично.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:00

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