Врач Дмитрий Пташников поделился, что испытывал во время инфицирования коронавирусом





Дмитрий Пташников рассказал, что первым симптомом болезни было ощущение небольшой ломоты в мышцах и суставах, похожее на переутомление. Позже к нему добавилась высокая температура (38,2 градуса) и потеря вкуса и обоняния. Медик поделился, что в тот момент с закрытыми глазами даже не мог различить коньяк и кофе. Указанные симптомы длились на протяжении недели, после чего полностью исчезли.Другие специалисты центра испытывали похожие ощущения, однако у многих из них заболевание протекало в более тяжелой форме. У одного работника центра диагностировали пневмонию, у другого наблюдались боли в груди и затруднительное дыхание. Кроме того, некоторые коллеги Пташникова пережили тяжелую интоксикацию организма, при которой испытывали сильную слабость и трудности в выражении мыслей.