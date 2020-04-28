Врач Дмитрий Пташников поделился, что испытывал во время инфицирования коронавирусом
Заведующий отделением патологии позвоночника и костной онкологии центра травматологии и ортопедии имени Вредена Дмитрий Пташников, переболевший коронавирусом, поделился испытанными ощущениями во время заболевания. Петербургское реабилитационное учреждение в данное время закрыто на карантин из-за COVID-19.
Дмитрий Пташников рассказал, что первым симптомом болезни было ощущение небольшой ломоты в мышцах и суставах, похожее на переутомление. Позже к нему добавилась высокая температура (38,2 градуса) и потеря вкуса и обоняния. Медик поделился, что в тот момент с закрытыми глазами даже не мог различить коньяк и кофе. Указанные симптомы длились на протяжении недели, после чего полностью исчезли.
Другие специалисты центра испытывали похожие ощущения, однако у многих из них заболевание протекало в более тяжелой форме. У одного работника центра диагностировали пневмонию, у другого наблюдались боли в груди и затруднительное дыхание. Кроме того, некоторые коллеги Пташникова пережили тяжелую интоксикацию организма, при которой испытывали сильную слабость и трудности в выражении мыслей.
Дмитрий Пташников рассказал, что первым симптомом болезни было ощущение небольшой ломоты в мышцах и суставах, похожее на переутомление. Позже к нему добавилась высокая температура (38,2 градуса) и потеря вкуса и обоняния. Медик поделился, что в тот момент с закрытыми глазами даже не мог различить коньяк и кофе. Указанные симптомы длились на протяжении недели, после чего полностью исчезли.
Другие специалисты центра испытывали похожие ощущения, однако у многих из них заболевание протекало в более тяжелой форме. У одного работника центра диагностировали пневмонию, у другого наблюдались боли в груди и затруднительное дыхание. Кроме того, некоторые коллеги Пташникова пережили тяжелую интоксикацию организма, при которой испытывали сильную слабость и трудности в выражении мыслей.
Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 19:48