Последний избранник Началовой Вячеслав Кудря исчез с поля зрения журналистов
Ходят слухи, что последний избранник Юлии Началовой так и не смог оправиться от горя. После смерти певицы Вячеслав Кудря исчез с поля зрения журналистов.
На похоронах артистки в прошлом году нижегородский судья появился втайне от ее близких и родственников. Он незаметно прошел в траурный зал и не стал встречаться с дочерью Юлии Началовой и ее родителями. После этого мужчину больше нигде не видели. В последние годы своей жизни знаменитость ввела своего избранника в светскую жизнь российской столицы. Они вместе посещали различные мероприятия, музыкальные премии, отдыхали в Юрмале и ездили в Барселону. Известно, что пара планировала ребенка. Дочь исполнительницы Вера нормально относилась к Вячеславу Кудре. Дружеские отношения у него сложились и с отцом девочки Евгением Алдониным.
Тем не менее после смерти представительницы эстрады о ее последнем возлюбленном больше никто не слышал. Некоторое время журналисты писали, что у судьи есть элитное жилье в центре города и машина марки Mercedes. Также появлялась информация о вечеринках в квартире мужчины, из-за чего его соседи часто сетовали на шум.
В последний раз Кудря находился в поле зрения прессы в 2019 году. Тогда в студии передачи Малахова «Прямой эфир» он говорил, что до сих пор не может поверить в «неудачный финал кино», как он называл смерть Началовой. По мнению многих людей, мужчина не смог смириться со смертью артистки.
На похоронах артистки в прошлом году нижегородский судья появился втайне от ее близких и родственников. Он незаметно прошел в траурный зал и не стал встречаться с дочерью Юлии Началовой и ее родителями. После этого мужчину больше нигде не видели. В последние годы своей жизни знаменитость ввела своего избранника в светскую жизнь российской столицы. Они вместе посещали различные мероприятия, музыкальные премии, отдыхали в Юрмале и ездили в Барселону. Известно, что пара планировала ребенка. Дочь исполнительницы Вера нормально относилась к Вячеславу Кудре. Дружеские отношения у него сложились и с отцом девочки Евгением Алдониным.
Тем не менее после смерти представительницы эстрады о ее последнем возлюбленном больше никто не слышал. Некоторое время журналисты писали, что у судьи есть элитное жилье в центре города и машина марки Mercedes. Также появлялась информация о вечеринках в квартире мужчины, из-за чего его соседи часто сетовали на шум.
В последний раз Кудря находился в поле зрения прессы в 2019 году. Тогда в студии передачи Малахова «Прямой эфир» он говорил, что до сих пор не может поверить в «неудачный финал кино», как он называл смерть Началовой. По мнению многих людей, мужчина не смог смириться со смертью артистки.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:54