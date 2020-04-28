Российский певец-трансгендер Оскар заболел коронавирусом в США





В своем интервью трансгендерный исполнитель сообщил, что первые признаки заражения почувствовал в начале марта:. Спустя неделю Скарлетт Ля Куин начала испытывать удушье и другие настораживающие симптомы, потому обратилась за медицинской помощью и сделала тест на COVID-2019. Несмотря на то, что результат был положительным, медики отказались госпитализировать звезду, поскольку мест в больнице было недостаточно.Также в своем интервью артист рассказал, какие ощущения ему пришлось пережить, борясь с недугом в домашних условиях:Кроме того, по словам Оскара, он до сих пор не восстановился после коронавируса и чувствует себя не так, как прежде.Как известно, в конце зимы 2020 года исполнитель назвал себя трансгендерной женщиной Скарлетт Ля Куин, но многие поклонники все еще не могут привыкнуть к новому образу популярной звезды российской эстрады 2000-х годов.