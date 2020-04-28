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Российский певец-трансгендер Оскар заболел коронавирусом в США

Российский певец-трансгендер Оскар, называющий себя Скарлетт Ля Куин, заболел коронавирусом в Соединенных Штатах Америки. По словам артиста, он боролся с недугом около месяца и до сих пор восстанавливается.
Российский певец-трансгендер Оскар заболел коронавирусом в США

В своем интервью трансгендерный исполнитель сообщил, что первые признаки заражения почувствовал в начале марта: «У меня было недомогание, слабость и боль в горле, но на тот момент в городе еще никто не относился к пандемии всерьез». Спустя неделю Скарлетт Ля Куин начала испытывать удушье и другие настораживающие симптомы, потому обратилась за медицинской помощью и сделала тест на COVID-2019. Несмотря на то, что результат был положительным, медики отказались госпитализировать звезду, поскольку мест в больнице было недостаточно.

Также в своем интервью артист рассказал, какие ощущения ему пришлось пережить, борясь с недугом в домашних условиях: «Периодически мне было тяжело дышать. Также была сильная ломящая боль по всему телу. Меня лихорадило и бросало в жар даже без высокой температуры». Кроме того, по словам Оскара, он до сих пор не восстановился после коронавируса и чувствует себя не так, как прежде.

Как известно, в конце зимы 2020 года исполнитель назвал себя трансгендерной женщиной Скарлетт Ля Куин, но многие поклонники все еще не могут привыкнуть к новому образу популярной звезды российской эстрады 2000-х годов.

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ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 19:43

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