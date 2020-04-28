Юлия Снигирь: «Актрисам необязательно теперь быть идеальными»

По мнению артистки, многие стали забывать о том, как выглядят обычные лица. Также она вспомнила, как раньше проходили съёмки с участием Марлен Дитрих и Греты Гарбо. Тогда на крупных планах фотографы делали яркий свет, из-за чего публика не замечала недостатков знаменитостей во внешности и кумиры казались идеальными. Кроме этого, Юлия Снигирь рассказала о Мэрилин Монро, которая хорошо занялась своим внешним видом перед тем как обрести популярность. Как считает российская звезда, времена безупречных медийных личностей давно позади, а сейчас представители шоу-бизнеса становятся больше похожими на обычных людей.Актриса отметила, что совсем отказаться от использования фоторедактора многие не могут, поскольку это для них психологически трудно. Сама Снигирь предпочитает публиковать в блоге снимки без ретуши, за что ее любят фанаты. На днях артистка показала кадр без обработки, благодаря чему аудитория осталась в восторге от естественной красоты кумира. По словам звезды кино, она подобрала отличное освещение, выбрала хороший ракурс и накрасила только ресницы.